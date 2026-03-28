बारवर तिसऱ्यांदा हातोडा
कारवाईवेळी कर्मचाऱ्यांचे जेसीबीसमोर आंदोलन
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर) : पूर्व भागातील खडेगोळवली परिसरातील वादग्रस्त सत्यम (ऊर्फ गणेश भुवन) डान्स बारवर आज (ता. २८) तहसीलदारांच्या पथकाने तिसऱ्यांदा तोडक कारवाई केली. गेल्या दीड वर्षात दोनदा कारवाई होऊनही हा बार पुन्हा सुरू झाला होता. शुक्रवारी (ता. २७) कारवाईवेळी बारचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी थेट जेसीबीसमोर झोपून विरोध केल्याने परिसरात काही काळ प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
हा बार शासकीय जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आल्याचा ठपका प्रशासनाने ठेवला आहे. याच कारणास्तव पोलिस बंदोबस्तात तोडकाम करणारे पथक धडकले; मात्र जेसीबी पाहताच बार कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. काहींनी थेट मशीनसमोर लोटांगण घातल्याने अधिकाऱ्यांना काही काळ कारवाई थांबवावी लागली.
आम्ही सर्व कर भरतो आणि आमच्याकडे कायदेशीर परवानग्या आहेत. जर ही शासकीय जमीन असेल तर आजूबाजूचा संपूर्ण परिसरही तसाच आहे; मग कारवाई फक्त आमच्यावरच का, असा सवाल बारचालकाने उपस्थित केला. काही ब्लॅकमेलर्सची पैशांची मागणी पूर्ण न केल्यामुळे अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आकसबुद्धीने ही कारवाई केली जात असल्याचा गंभीर आरोपही या वेळी करण्यात आला.
प्रचंड पोलिस फौजफाटा आणि दोन्ही बाजूंचा विरोध असूनही अखेर प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामाकडे आपला मोर्चा वळवला. या कारवाईमुळे कल्याण पूर्व भागात दिवसभर चर्चेला उधाण आले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.