पालिकेकडून खारघर मधील अनधिकृत आइस्क्रीम वाहनावर कारवाई

खारघरमधील अनधिकृत आइस्क्रीम वाहनावर कारवाई
पालिकेकडून सहा गाड्या जप्त
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) : खारघर परिसरातील मुख्य रस्ते आणि चौकांमध्ये अनधिकृतपणे आईस्क्रीम आणि फालुदा विक्री करणाऱ्या वाहनांवर पनवेल महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अखेर कारवाई केली आहे. या कारवाईत सहा आईस्क्रीम वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
खारघर परिसरातील मुख्य चौकासह शहरातील विविध भागांमध्ये अनधिकृत आईस्क्रीम वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली होती. आईस्क्रीम विक्रेते थेट रस्त्यावर गाडी उभी करत असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होत होता. तर, ग्राहक आईस्क्रीम खाण्यासाठी पदपथ व रस्त्यांवरच वाहने उभी करत असल्याने वाहनचालक व पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या संदर्भात ‘सकाळ’ने मंगळवारी (ता. २४) आइस्क्रीम वाहनांचा सुळसुळाट पालिका आणि वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष अशी बातमी प्रकाशित केली होती. या बातमीची दखल घेत पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने खारघरमधील अनधिकृत आईस्क्रीम-फालुदा विक्री वाहनावर कारवाई करत सहा वाहने जप्त केली आहेत.
खाद्य विक्रेत्यांवर कारवाई करून साहित्य जप्त
खारघर परिसरात अस्वच्छ जागी खाद्यपदार्थांच्या विक्रीमुळे आरोग्याला धोका होत असल्याने पालिकेचे दुर्लक्ष अशी बातमी १७ मार्च रोजी ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. यानंतर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या आदेशानुसार शिल्प चौक, मुर्बीगाव सर्कल आणि इतर अस्वच्छ ठिकाणी सुरु असलेल्या खाद्यविक्रेत्यांवर कारवाई करून साहित्य जप्त केले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
