भिवंडीत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे धरणे

वज्रेश्वरी, ता. २८ (बातमीदार) : दाभाड येथील पाणीपट्टी वसुलीतील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे ठाणे जिल्हा सरचिटणीस शांताराम पाटील यांनी भिवंडी तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले होते. मात्र प्रशासनाने चौकशी व कारवाईचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे.
दाभाड येथील पाणीपट्टी वसुलीतील गैरव्यवहार उघड केल्यामुळे संबंधित पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रेय पाटील यांनी वैयक्तिक आकसातून लक्ष्य केल्याची तक्रार शांताराम पाटील यांनी केली. त्यांच्या कुटुंबाला मिळणारे स्वस्त धान्य (रेशन) बंद करण्यासाठी आणि मुलाची शिधापत्रिका ‘शुभ्र’ करण्यासाठी तक्रारी करण्यात आल्या. कुटुंबातील महिलांना मिळणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभाचा आधार घेत वार्षिक उत्पन्न अधिक असल्याचे दाखवून ही कारवाई केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
याउलट, दत्तात्रेय पाटील व त्यांच्या कुटुंबीयांनी निकषात बसत नसतानाही केशरी शिधापत्रिकेच्या माध्यमातून लाभ घेतल्याची तक्रार दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणात पुरवठा विभागाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई किंवा सखोल चौकशी केली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. एकावर तत्काळ कारवाई, तर दुसऱ्यावर दोन वर्षे टंगळमंगळ का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दुटप्पी धोरणाच्या निषेधार्थ त्यांनी २५ मार्चला भिवंडी तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाची दखल घेत तहसीलदारांनी संबंधित विभागाला सखोल चौकशी करून लवकरात लवकर कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले. त्यानंतर पाटील यांनी आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले.
