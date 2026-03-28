तृतीयपंथीसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर

तृतीयपंथींसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे तृतीयपंथी नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी व अन्नधान्य वाटप शिबिर पार पडले. या उपक्रमात टीबी, एचआयव्ही यांसह विविध रक्त चाचण्या करण्यात आल्या. तसेच आयुष्मान व आभा कार्ड नोंदणीसाठी आशा सेविकांनी मार्गदर्शन केले. फोर्टिस हॉस्पिटल आणि वूमन्स वेल्फेअर फाउंडेशनच्या सहकार्याने पार पडलेल्या या शिबिरात तृतीयपंथींना मानसिक आरोग्याबाबत समुपदेशनही करण्यात आले.
या वेळी महापालिका उपायुक्त कांचन गायकवाड, शिक्षण समिती सदस्य प्रतीक पेणकर, जतीन प्रजापती, शहर क्षयरोग अधिकारी डॉ. पौर्णिमा ढाके, समाजविकास अधिकारी प्रशांत गवाणकर, वूमन्स वेल्फेअर फाउंडेशनच्या संचालिका मीनाक्षी उज्जैनकर व तृतीयपंथी समुदायाचे सदस्य सिमरन केणे आदी उपस्थित होते.
