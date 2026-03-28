पीएमजीपी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या करारपत्राचे म्हाडाकडून घरोघर वाटप

पीएमजीपी प्रकल्पाच्या
करारपत्राचे घरोघरी वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा म्हाडाकडून पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडाने रहिवाशांसोबत कायमस्वरूपी पर्यायी घरांचा करारनामा (पर्मनंट अकोमोडेशन अल्टर्नेट ग्रीमेंट) केला जाणार आहे. त्याला रहिवाशांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने या करारपत्राची प्रत म्हाडाकडून घरोघर वाटप केले जात आहे. त्यामुळे हा करारनामा पूर्णत्वास जाणार का, हा प्रश्न आहे.
जोगेश्वरी-पूनमनगर येथील पीएमजीपी वसाहतीत चार मजली १७ इमारती आहेत. त्यानुसार ९४२ निवासी आणि ४२ अनिवासी असे ९८४ गाळे आहेत. संरचनात्मक अहवालानुसार सध्या या इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत आहेत. २७ हजार ६२५ चौरस मीटर भूखंडावर असलेल्या या वसाहतीचा राज्य सरकारच्या मंजुरीने म्हाडा पुनर्विकास म्हाडा करणार आहे. रहिवाशांना प्रत्येकी ४५० चौरस फुटांची सुसज्ज सदनिका मोफत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्या अनुषंगाने पुनर्विकासानंतर दिल्या जाणाऱ्या सदनिकेबाबत म्हाडा आणि रहिवाशांसोबत पीएएए करार केला जाणार आहे. त्यानुसार या कराराची प्रत देण्यासाठी म्हाडा कर्मचाऱ्यांनी वसाहतीत कार्यालय सुरू केले आहे. करारनामा घेण्यासाठी रहिवासी उत्सुक नसल्याने म्हाडाकडून प्रत्येक रहिवाशाच्या घरी जाऊन करारनामाची प्रत वाटप केली जात आहे.
