पनवेलमध्ये वाहतूक पोलिसांसोबत धक्काबुक्की
मद्यपी चालकाविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
पनवेल, ता. २८ (वार्ताहर): ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हची कारवाई केल्याचा राग मनात धरुन, एका चालकाने वाहतूक पोलिसाला धक्काबुक्की करत शिवीगाळ केल्याची घटना पनवेलमधील कोन बिट पोलिस चौकीसमोर घडली आहे. या प्रकरणी पनवेल तालुका पोलिसांनी आरोपीविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करुन त्याला ताब्यात घेतले आहे.
नवीन पनवेल वाहतूक शाखेत कार्यरत असलेले संजय जाधव हे बुधवारी (ता. २५) सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास कोन बिट पोलिस चौकीसमोर कर्तव्यावर होते. यावेळी त्यांनी आरोपी चालक शेर बहादूर सोनार याला अडवले होते. यावेळी त्याने पोलिसांसोबत हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पोलिसांनी त्याची ब्रेथ ॲनलाझरच्या माध्यमातून तपासणी केली असता, तो मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्यावर मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १८५ (मद्यपान करुन वाहन चालवणे) नुसार कारवाई केली. या कारवाईचा राग मनात धरुन आरोपीने पोलिस कर्मचारी जाधव आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या साक्षीदाराला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. तसेच त्याने पोलिसांना धक्काबुक्की करुन त्यांच्या अंगावर धावून गेला. तसेच कोन चौकीच्या काचांची तसेच खुर्च्यांची व झाडाच्या कुंड्यांची तोडफोड करुन सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. या घटनेनंतर वाहतूक पोलिसांनी आरोपी शेर बहादूर सोनार याला अटक केली.
