तायक्वांदोमध्ये पनवेलच्या निहालने पटकावले कांस्य पदक
पनवेल, ता. २८ ः पंजाब येथे अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ तायक्वांदो चॅम्पियनशिपमध्ये पनवेलच्या निहाल भोईरने याने कांस्य पदक जिंकले. पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटात त्याने ही कमगिरी केली. याच स्पर्धेत श्रीजय भगत हा पहिल्या आठमध्ये आला आहे. या कामगिरीसाठी निहालचे सर्वत्र कौतूक होत आहे. या खेळाडूचे नगरसेविका दर्शना भोईर, निलेश सोनवणे, तायक्वांडो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष संदीप ओंबासे, सरचिटणीस अमजदखान पठाण, डॉ. प्रसाद कुलकर्णी आणि पनवेल शहर तायक्वांडो असोसिएशनच्या अध्यक्षा अॅड. प्रज्ञा भगत, सचिव संजय भोईर, हेमंत कोळी, संदीप भगत, वीर तायक्वांडो असोसिएशन ऑफ पनवेलचे अध्यक्ष हरेश्वर भगत, सदस्य निखिल भोईर यांनी अभिनंदन केले आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
