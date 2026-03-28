सीईटीपी पाइपलाईनला गळती; जी प्लॉटमध्ये रसायनयुक्त सांडपाणी रस्त्यावर

तारापूर औद्योगिक वसाहतीत
रसायनयुक्त सांडपाणी रस्त्यावर
बोईसर, ता. २८ (वार्ताहर) : पालघरच्या बोईसर परिसरातील तारापूर औद्योगिक वसाहतीत गंभीर प्रकार उघडकीस आला. कोलवडे गावाच्या हद्दीतील जी प्लॉट परिसरात सीईटीपीच्या चेंबर पाइपलाइनला गळती लागून घातक रसायनयुक्त सांडपाणी थेट रस्त्यावर आले. मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेल्या या गळतीमुळे लाखो लिटर केमिकलयुक्त पाणी परिसरात पसरले असून, तीव्र दुर्गंधीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.
स्थानिकांमध्ये या घटनेमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सांडपाण्यामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तारापूर औद्योगिक वसाहतीत अशा घटना वारंवार घडत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणा व अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र या गंभीर प्रकारासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.