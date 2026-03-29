गरुडझेप फाउंडेशनतर्फे रक्तदान शिबिर
६० रक्तदात्यांकडून रक्तसंकलन
रोहा, ता.२९ (बातमीदार) : रोह्यातील गरुडझेप फाउंडेशनतर्फे आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून ६० रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सामाजिक बांधिलकी जपली. समाजकारणाला प्राधान्य या विचारधारेवर आधारित हा उपक्रम गेली १३ वर्षे सातत्याने राबवला जात आहे.
या शिबिराचे उद्घाटन प्रसंगी रायगड जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर, माजी रोहे शहर प्रमुख दीपक तेंडुलकर, शहर प्रमुख राजेश काफरे, तालुका प्रमुख नितीन वारंगे, उप तालुका प्रमुख सचिन फुलारे, वरसे ग्रा.पं.माजी सरपंच अमित मोहिते, काँग्रेस शहर अध्यक्ष विनोद सांवत आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडले. गरुड झेप फाउंडेशनचे अध्यक्ष दुर्गेश नाडकर्णी यांनी सर्व रक्तदात्यांचे आभार मानले व भविष्यातही असे सामाजिक उपक्रम अधिक जोमाने राबवण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी संस्थेचे यतीन धुमाळ, दिप्रेश सावंत, दत्ता साळुंखे, प्रणय मोहिते, कैलास पाटील, राजकुमार विश्वकर्मा, शंकर मिलगीरे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
फोटो कॅप्शन : गरुडझेप फाउंडेशन आयोजित रक्तदान शिबीर प्रसंगी उपस्थित मान्यवर
