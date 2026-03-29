नेरूळ सेक्टर १६-ए मधील पदपथ धोकादायक
नेरूळ, ता.२९ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर १६-ए परिसरातील पदपथाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून नागरिकांना येथून चालताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पदपथावर अनेक ठिकाणी सिमेंटचा मलबा गटारात पडला आहे. काही ठिकाणी पदपथाच्या गटारावरील झाकणांजवळ छिद्रे पडल्याने त्यातून दुर्गंधी पसरत आहे.
त्यामुळे येथील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. तर काही ठिकाणी गटारावरील झाकणांना मोठे भोक पडल्याने त्यात पाय पडून पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येथून ये-जा करणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना आपला जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
शहरातील अनेक ठिकाणी पदपथ दुरुस्तीची गरज आहे मात्र पालिका प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. या पदपथावरून गेलेल्या काही विद्युत वाहिन्यांसुद्धा अत्यंत धोकादायक स्थितीत लोंबकळत आहेत. या विद्युत वाहिन्या उघड्या अवस्थेत असून, त्यातून एखाद्याच्या जीवाला धोका होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, असे नागरिकांचे मत आहे.
या साऱ्या समस्यांची दखल घेऊन संबंधित विभागाने तातडीने या पदपथाची पाहणी करून दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे, तसेच गटारात पडलेला मलबा त्वरीत हटवावा आणि विद्युत वाहिन्या सुरक्षित कराव्यात, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
