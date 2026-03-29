हनुमान जयंतीनिमित्त मुलुंडमध्ये विविध कार्यक्रमांची रेलचेल
मुलुंड, ता. २९ (बातमीदार) ः हनुमान जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मुलुंड पश्चिमेतील उदासीन आश्रमातर्फे श्री हनुमान मंदिरात गुरुवारी (ता. २) दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महोत्सव पारंपरिक पद्धतीने आणि भक्तिभावाने साजरा केला जाणार आहे.
कार्यक्रमाची सुरुवात पहाटे ६ वाजता मुलुंड पश्चिमेतील उदासीन आश्रम येथील हनुमान मंदिरात मंगल आरती व लोटा प्रसाद अर्पणाने होईल. त्यानंतर सकाळी ८ पासून श्री विजयवीर हनुमानजींची पूजा, तेल अभिषेक, सहस्रनाम पूजन आणि हवन असे विधी पार पडतील. दुपारी १२.३० वाजता महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दुपारी ३ वाजता हनुमान चालिसाचे १०८ वेळा सामूहिक पठण होणार असून, रात्री सुंदरकांड, भजन आणि भंडाऱ्याने उत्सवाची सांगता होईल. दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण परिसरात भक्तिमय आणि उत्साहपूर्ण वातावरण यानिमित्ताने भक्तांना अनुभवता येणार आहे.
