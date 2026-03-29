करळ इंटरचेंजखाली अनधिकृत झोपड्यांचा विळखा
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
उरण, ता. २९ (बातमीदार) : कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या करळ इंटरचेंज उड्डाणपुलाखाली सध्या अनधिकृत झोपड्यांनी मोठे बस्तान बसविल्याने परिसराच्या सौंदर्यावर परिणाम होत असून महामार्गावरील सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवघर फाट्याजवळ राष्ट्रीय मार्गालगत वाढलेल्या या अतिक्रमणाकडे संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
जेएनपीएतर्फे उभारण्यात आलेला फुलपाखराच्या आकाराचा इंटरचेंज उड्डाणपूल हा महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो. पुलाभोवती लाखो रुपये खर्चून सुशोभीकरण व बाग विकासाची कामे हाती घेण्यात आली होती. मात्र, या प्रकल्पालाच आता अनधिकृत झोपड्यांचे ग्रहण लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, उड्डाणपुलाच्या सर्व बाजूंनी झोपडपट्टीसदृश वसाहती उभारण्यात आल्या असून येथे विविध अवैध धंदे सुरू असल्याचीही चर्चा आहे. पुलाखाली मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत पार्किंग व्यवसाय फोफावला असून शेकडो कंटेनर ट्रेलर पार्क करून त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जात असल्याचे समोर येत आहे. सिडको, जेएनपीए प्रशासन तसेच स्थानिक पोलीस यंत्रणा या अतिक्रमणाकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असतानाही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
