खारघरमधील टाटा हॉस्पिटलमध्ये निवासी इमारतीचे भूमिपूजन
खारघर, ता. २९ (बातमीदार) : खारघर येथील टाटा हॉस्पिटलच्या ॲक्टरेक संकुलात विद्यार्थी व डॉक्टरांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या आधुनिक निवासी इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ उत्साहात झाला. हा प्रकल्प हरीश अँड बिना शाह फाउंडेशन आणि टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत आहे. या वेळी केंद्राचे संचालक सुदीप गुप्ता, डॉ. पंकज चतुर्वेदी, डॉ. नवीन खत्री आणि हरीश अँड बिना शाह फाउंडेशनचे संस्थापक हरीश शहा, कार्यकारी संचालक रॉबिन छाब्रा आदी उपस्थित होते.
तळघरासह १२ मजली असलेल्या या इमारतीत ३५२ वसतिगृह कक्ष आणि १६ दोन खोल्यांचे फ्लॅट्स असतील. एकूण सुमारे ७८४ रहिवाशांची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात भोजन व्यवस्था, व्यायामशाळा, योग कक्ष आणि उद्यानाचा समावेश करण्यात आला आहे. खारघरमधील टाटा केंद्रात सध्या ५०० खाटांची सुविधा असून, भविष्यात त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
या वेळी डॉ. सुदीप गुप्ता म्हणाले, की या प्रकल्पामुळे प्रशिक्षणार्थींना पूरक वातावरण मिळून कर्करोग उपचार क्षेत्रातील गुणवत्ता अधिक उंचावणार असल्याचे सांगितले. तसेच डॉ. पंकज चतुर्वेदी यांनीही विद्यार्थ्यांसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरेल, असे नमूद केले.
कोट : रुग्णालयात उपचार करणारे डॉक्टर, संशोधक आणि विद्यार्थी हे अनेक वर्षे आपल्या घरापासून दूर राहून आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करतात. त्यांच्या मनात एक उदात्त उद्देश असतो, ज्याकडे अनेकदा सहजपणे दुर्लक्ष केले जाते. हे निवासी केवळ कामामध्येच नव्हे, तर त्या कामामागे असलेल्या माणसांमध्ये केलेली एक प्रकारची गुंतवणूकच आहे.
- हरीश शाह,
अध्यक्ष-हरीश आणि बिना शाह फाउंडेशन
