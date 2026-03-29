जिल्ह्यातील एकही अंगणवाडी अंधारात राहणार नाही
वार्तालाप कार्यक्रमात मंगेश वाकडीकर यांचे ठोस व्हिजन
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार)ः पनवेल तालुका पत्रकार विकास मंचतर्फे वार्तालाप कार्यक्रमात रायगड जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी विविध विकासकामांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. रविवारी (ता. २९ ) झालेल्या या कार्यक्रमात मंचच्या सदस्यांनी वाकडीकर यांचा सत्कार करून आगामी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
या वेळी बोलताना मंगेश वाकडीकर यांनी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यातील सुमारे ७०० अंगणवाड्यांमध्ये अद्याप विद्युत जोडणी नसल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. हा विषय आम्ही प्राधान्याने हाताळणार असून, जिल्ह्यातील एकही अंगणवाडी अंधारात राहू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय जलजीवन मिशन, जलदुर्ग संवर्धन, सागरी पर्यटनाला चालना, ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे सुशोभीकरण आणि आरोग्य सुविधा या विषयांवरही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मंचातील पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना त्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि सखोल उत्तरे देत आपली दूरदृष्टी अधोरेखित केली.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सल्लागार मंदार दोंदे यांनी प्रास्ताविक सादर केले. या कार्यक्रमास मंचचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, सल्लागार विवेक पाटील, संजय कदम, सरचिटणीस हरेश साठे, उपसचिव राजू गाडे तसेच नीलेश सोनावणे, प्रवीण मोहोकर, लालचंद यादव, सुनील राठोड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कोट :
मी कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्रात काम केल्याने मला व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे. विविध जनकेंद्रित उपक्रम राबविण्याचा अनुभव माझ्याकडे आहे. क्रीडा क्षेत्रातही रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून काम केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून संघटनात्मक काम करीत असताना लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. या पाठबळावर निश्चितच उल्लेखनीय कामगिरी करेन.
- मंगेश वाकडीकर,
अध्यक्ष-जिल्हा परिषद रायगड
