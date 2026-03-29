रसायनांचा थेट गटारातून विसर्ग
बोईसर, ता. २९ (वार्ताहर) : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात रासायनिक रंग लागलेल्या गोण्यांचे सांडपाणी प्रक्रियेशिवाय थेट गटारात सोडले जात आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. अशात रासायनिक रंग लागलेल्या गोण्यांचे सांडपाणी थेट गटारात सोडले जात असल्याचा नवीन प्रकार समोर आला आहे. या पाण्यापासून तयार होणारा बर्फ केमिकल कंपन्यांसह काही बार, हॉटेल्सना पुरवला जात असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाला विचारले असता उत्पादनामध्ये लाल रंगाचा वापर असल्यामुळे प्लॅस्टिक खाली ठेवताना रंग लागतो, असे स्पष्टीकरण सपना डिटर्जंट कंपनीचे व्यवस्थापक शिवाजी म्हात्रे यांनी दिले आहे.
कंपनीकडून येणाऱ्या गोण्या पाण्याने स्वच्छ करतो. त्यानंतर गोण्यांमध्ये आईस भरून संबंधित कारखान्यांना पुरवठा केला जातो.
- अरविंद कुमार, व्यवस्थापक (साई आईस)
