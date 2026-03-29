अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपी नेपाळ सीमेवरून जेरबंद

लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अटकेत
नवी मुंबई, ता. २९ (वार्ताहर) : खारघर येथील एका १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती करणाऱ्या फरार आरोपीला बुधवारी (ता. २५) अटक करण्यात खारघर पोलिसांना यश आले आहे. विशाल बाबू ऊर्फ अन्वर अली इम्तियाज अन्सारी (२४) असे या आरोपीचे नाव असून, पोलिसांनी त्याला भारत-नेपाळ सीमेवरून शिताफीने अटक केली आहे. न्यायालयाने या आरोपीला १ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
खारघरमधील एका गॅरेजमध्ये काम करणाऱ्या विशाल बाबू याने ऑक्टोबर २०२५मध्ये पीडित मुलीला गॅरेजमध्ये बोलावून तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केले होते. कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी देऊन त्याने पीडित मुलीवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार केले. त्यामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्याचे समोर आल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली. त्यानंतर पीडित मुलीच्या पालकांनी ७ मार्चला खारघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
त्यानुसार पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र याची कुणकुण लागताच आरोपीने खारघरमधून पलायन केले. त्यानंतर तो उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर या आपल्या मूळ गावी पळून गेला. त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सूरज जाधव आणि त्यांच्या पथकाने उत्तर प्रदेशात तळ ठोकला होता. आरोपीने त्याचा मोबाईल फोन बंद ठेवल्याने पोलिसांना तांत्रिक तपासात अडथळे येत होते. मात्र पोलिसांनी नातेवाइकांवर दबाव निर्माण करून त्यांना विश्वासात घेऊन सलग १३ दिवस शोधमोहीम राबवली. अखेर पोलिसांनी विशाल याला नेपाळ सीमेजवळून अटक केली. त्यानंतर ट्रान्झिट रिमांडद्वारे त्याला नवी मुंबईत आणण्यात आले.
