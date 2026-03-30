चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा खून
मांडवीतील अनोळखी मृतदेहाची ओळख पटवण्यात यश
नालासोपारा, ता.३०(बातमीदार): मांडवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सापडलेल्या मृतदेहाची ओळख पटवण्यात अखेर यश आले आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून मित्राच्या मदतीने महिलेची हत्या झाली असून गुन्हे शाखा कक्ष ३ च्या पथकाने दोघांना अटक केली आहे.
नालासोपाऱ्यात राहणारा रोशन यादव (वय २६) हा नालासोपारा पूर्वेतील अमित डेअरी जवळील जगदीश चाळीत राहत होता. त्याची पत्नी मधुबाला उर्फ प्रियाकुमारी यादव ( वय २३) मूळ गावी राहत होती. तिचे बाहेर अनैतिक संबंध असल्याचा संशय रोशनला होता. यावरून १५ मार्च रोजी तिला नालासोपारा येथे बोलावून घेतले होते. त्यानंतर आरोपीने त्याचा मित्र भानुप्रताप यादवच्या (वय ३०) मदतीने १९ मार्च रोजी विरारच्या हद्दीतील मांडवी परिसरातील मौजे शिरवली वज्रेश्वरी ते शिरसाड जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला धारदार हत्याराने हत्या केली होती.
ं५०० सीसीटीव्हींची पडताळणी
मृतदेह सापडला त्याठिकाणी पोलिसांना कोणताही पुरावा सापडला नव्हता. घटनास्थळाच्या ५० मीटर अंतरावरील सीसीटीव्हीमध्ये एक दुचाकी कैद झाली होती. १९ मार्चच्या मध्यरात्री घटनास्थळावरू निघून गेली. या गाडीच्या लाईटवरून पोलिसांनी मारेकऱ्यांचा शोध घेतला. त्यासाठी विरार गुन्हे शाखा कक्ष ३ च्या पथकाने ५०० पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही, ७२ तासांचे फुटेज तपासून, कौशल्यपूर्ण तपास करून अखेर हत्येचा उलगडा केला.
