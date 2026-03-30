भिवंडीत एकाच दिवशी तीन अल्पवयीन मुली बेपत्ता

एकाच दिवसात तीन अल्पवयीन मुली बेपत्ता
शांतीनगर, नारपोली आणि निजामपुरातून गायब; अपहरणाचे गुन्हे दाखल
भिवंडी, ता. ३० (बातमीदार) : शहरात एकाच दिवशी तीन वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून तीन अल्पवयीन मुली रहस्यमयरीत्या बेपत्ता झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनांमुळे पालक आणि पोलिस प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, अज्ञात संशयितांविरुद्ध अपहरणाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शांतीनगरमधून शुक्रवारी (ता. २७) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास १४ वर्षांची मुलगी ''बाथरूमला जाते'' असे सांगून घराबाहेर पडली, ती अद्याप परतलेली नाही. तसेच कामतघर परिसरात दुपारी १ ते २ च्या दरम्यान १६ वर्षीय मुलगी घरातून अचानक गायब झाली. चुलत भाऊ झोपेतून जागा झाला असता ही बाब उघडकीस आली. त्याच दिवशी निजामपुरा कसाईवाडा येथील १३ वर्षांची मुलगी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास कोणालाही काहीही न सांगता घरातून निघून गेली. या तिन्ही प्रकरणांत अज्ञात व्यक्तींनी मुलींना फसवून नेल्याचा संशय पालकांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित पोलिस ठाण्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली असूनि संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. शहरातील वाढत्या बेपत्ता प्रकरणांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
