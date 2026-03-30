घणसोलीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
वाशी, ता. २४ (बातमीदार) ः सिडकोच्या वतीने घणसोलीमधील सेक्टर २१ आणि तळवली येथील परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. सिडकोकडून यापूर्वीच संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही बांधकामे सुरूच ठेवल्याने अखेर निष्कासन मोहीम राबविण्यात आली. यादरम्यान १ पोकलेन मशीन, ६ कामगार, १ सुपरवायझर उपस्थित होते. याचबरोबर घणसोली गावातील सिद्धिविनायक बिल्डिंगसमोरील सात अनधिकृत गाळ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी अशा कारवाया यापुढेही सुरू राहणार असल्याचा इशारा सिडको प्रशासनाने दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.