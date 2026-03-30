डोंबिवली स्थानकात बदलांची गती

डोंबिवली स्थानकाचा कायापालट
फलाट क्रमांक १चे विस्तारीकरण वेगात; पादचारी पुलामुळे प्रवाशांना दिलासा
डोंबिवली, ता. ३० : मध्य रेल्वेवरील अतिशय गजबजलेल्या डोंबिवली स्थानकात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या विकासकामांनी आता वेग घेतला आहे. फलाट क्रमांक १वरील धोकादायक वळण काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे लोकलचा वेग वाढणार असून, प्रवाशांचा वेळ वाचण्यास मोठी मदत होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या पावलामुळे लाखो चाकरमान्यांना जलद आणि सुरक्षित प्रवासाचा दिलासा मिळणार आहे.
फलाट क्रमांक १वर गाडी येताना असलेल्या वळणामुळे लोकलचा वेग मंदावत होता, परिणामी प्रत्येक गाडीला एक ते दीड मिनिटांचा विलंब होत होता. हे वळण आता काढून टाकले जाणार असून, त्यामुळे गाड्यांची ये-जा अधिक वेगवान होईल. पुढील टप्प्यात कल्याणच्या दिशेकडील वळणही काढण्याचा रेल्वेचा मानस आहे.
१५ डब्यांच्या गाड्यांसाठी सज्जता
फलाट क्रमांक १चे सुमारे १५० ते २०० फूट विस्तारीकरण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर या फलाटावर १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या थांबणे शक्य होईल. यामुळे वाढत्या प्रवासीसंख्येचा ताण विभागला जाऊन गर्दीचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.
प्रवासी सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटी
फलाट विस्तारीकरणामुळे रुळांमधील मोकळी जागा बंद होणार आहे, ज्यामुळे जीवघेणी रस्ता ओलांडण्याची पद्धत थांबण्यास मदत होईल. फलाट १ ते ५ दरम्यान नवीन पादचारी पूल उभारला जात आहे. हा पूल कोपर आणि कल्याण दिशेकडील स्कायवॉकला जोडला जाणार असल्याने प्रवाशांना थेट इच्छित फलाटावर पोहोचता येईल. या बदलांमुळे कल्याणच्या दिशेने जाणाऱ्या बहुतांश लोकल आता फलाट १ वरून धावतील, ज्यामुळे स्थानकातील इतर फलाटांवरील ताण कमी होईल. एकूणच, डोंबिवलीकरांचा रेल्वे प्रवास आता अधिक सुसह्य आणि आधुनिक होणार आहे.
