जुईनगर गावदेवी मैदानाची दुरवस्था
अतिक्रमण, अस्वच्छता आणि पार्किंगमुळे खेळासाठी अडथळे
तुर्भे, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या जुईनगर येथील गावदेवी मैदानाची दुरवस्था झाली असून, स्थानिक खेळाडू व नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. परिसरात खेळासाठी पुरेशी मैदाने नसताना या मैदानाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार आहे.
मैदानावर सोसायटी रहिवाशांकडून वाहन पार्किंग करण्यात येत असल्याने मुलांना खेळण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. काही वाहने बेवारस अवस्थेत पडून आहेत. तसेच स्वच्छतेअभावी मैदानात कचरा, खड्डे आणि अस्वच्छता दिसून येते. सार्वजनिक शौचालयही नादुरुस्त अवस्थेत बंद आहे. या ठिकाणी लवकरात लवकर नवीन शौचालय उभारण्यात यावे, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
याशिवाय, येथे बेकायदेशीर आठवडा बाजार भरवला जात असून, अतिक्रमण वाढत आहे. कार्यक्रमांनंतर मैदानाची हानी होत असतानाही कारवाई होत नसल्याची तक्रार आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून मैदान अतिक्रमणमुक्त करून मुलांसाठी उपलब्ध करावे, अशी मागणी होत आहे.
