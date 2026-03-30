नवी मुंबई महानगरपालिका

नवी मुंबई महापालिका अर्थसंकल्प वर्ष २०२६-२७
एकूण जमेचा रुपया
वस्तु व सेवा कर अनुदान २८.३०%
आरंभीची शिल्लक १८.८८%
मालमत्ता कर १७.९०%
नगर रचना शुल्क ८.१८%
शासन अनुदान ६.७४%
संकीर्ण जमा ३.१३%
पाणीपट्टी, मोरबे २.६१%
गुंतवणुकीवरील व्याज १.८६%
मुद्रांक शुल्कापोटी शासन अनुदान १.६१%
स्थानिक संस्था कर /उपकर ०.७५%
मलनिस्सारण ०.७५%
परवाना व जाहिरात शुल्क ०.१५%
अग्निशमन दल ०.५९%
आरोग्य ०.१८%
स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा सुविधा ०.९०%
प्रकल्प कर्ज ७.४६%
एकूण खर्चाचा रुपया
नागरी सुविधा २६.७९%
प्रशासकीय सेवा १२.९५%
पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण ९.९६%
पोशीर व शिलार धरण १.५१%
इतर नागरी सुविधा (उदयान, मालमत्ता इ.) ६.६३%
ई-गव्हर्नस १.४२%
सामाजिक विकास, दिव्यांग कल्याण, क्रीडा ५.५८%
घनकचरा व्यवस्थापन, क्षेपणभूमी, शौचालय ७.६०%
केंद्र राज्य पुरस्कृत योजना ८.८९%
आरोग्यसेवा ४.०३%
परिवहन ४.८६%
आपत्ती निवारण, अग्निशमन ०.४६%
शासकीय कर परतावा व इतर ५.५०%
शिक्षण २.५१%
अतिक्रमण ०.१८%
कर्ज परतावा १.१२%
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.