घंटाळी मैदानात भव्य हनुमान महायज्ञाची सुरुवात

हनुमान महायज्ञाची सुरुवात
ठाणे (बातमीदार) : श्रीविद्या साधना सेवा संस्था आणि श्री घंटाळी मंदिर संस्थान यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाण्यातील घंटाळी मैदानात पाचदिवसीय भव्य श्री हनुमान महायज्ञाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा धार्मिक सोहळा चैत्र शुद्ध एकादशी ते चैत्र शुद्ध पौर्णिमा (हनुमान जयंती) या कालावधीत म्हणजेच २९ मार्च ते २ एप्रिलदरम्यान पार पडणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत डॉ. सुधीर रानडे आणि मनोज जोशी यांनी दिली. या महायज्ञादरम्यान दररोज विविध धार्मिक विधी, पूजन आणि सामूहिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मकरसंक्रांतीपासून सुमारे तीन हजार भाविकांनी दररोज ११ वेळा हनुमान चालीसा पठण करण्याचा संकल्प केला असून, एकूण ११ लाख जपांची पूर्णाहुती या महायज्ञात होणार आहे. यज्ञस्थळी १०८ किलो तेलाचा अखंड दीप प्रज्वलित ठेवण्यात येणार असून, हनुमंताच्या १०८ प्रतिमांचे दररोज पूजन केले जाणार आहे. तसेच ३१ मार्चला सायंकाळी ६ वाजता सामूहिक सुंदरकांड पाठाचे आयोजन करण्यात आले असून, यात मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
