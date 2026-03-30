सराईत गुन्हेगारावर ‘एमपीडीए’ची कारवाई

अंबरनाथ, ता. ३० (वार्ताहर) : शहरात दहशत निर्माण करणाऱ्या आणि अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या निखिल जाधव (वय २७) या सराईत गुन्हेगारावर अंबरनाथ पोलिसांनी ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये कठोर कारवाई केली आहे. ठाणे शहर पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार त्याला एक वर्षासाठी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.
निखिल हा अंबरनाथ पोलिस ठाण्याच्या नोंदीवरील हिस्ट्रीशीटर असून, त्याच्यावर जबरी चोरी, गंभीर दुखापत करणे, घातक शस्त्रे बाळगणे; तसेच परिसरात दहशत निर्माण करणे यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या सततच्या गुन्हेगारी कारवायांमुळे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. विशेष म्हणजे, जामिनावर सुटल्यानंतरही तो पुन्हा गुन्हे करत असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे नागरिक त्याच्याविरोधात तक्रार करण्यासही धजावत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर अंबरनाथ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी त्याला स्थानबद्ध करण्याचा प्रस्ताव परिमंडळ-४ चे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे आणि अपर पोलिस आयुक्त संजय जाधव यांच्या माध्यमातून आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्याकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाला २५ मार्चला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार, अंबरनाथ पोलिसांनी ३० मार्चला आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून निखिलला नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात रवाना केले.
