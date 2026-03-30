नवी मुंबईकरांना दिलासा करवाढ नसलेला नवी मुंबईचा अर्थसंकल्प

नवी मुंबईकरांना दिलासा
महापालिकेचा करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३० : कोणतीही करवाढ नसलेला नवी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सोमवारी (ता. ३०) सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला.
नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयात पार पडलेल्या विशेष महासभेत स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी ६,७०४.४३ कोटी रुपयांचा हा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर, जानेवारी २०२६ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर निवडून आलेल्या पहिल्याच लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाने हा अर्थसंकल्प मांडला. नवी मुंबईची वाढती लोकसंख्या, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आणि बदलत्या नागरी गरजा लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सलग २१ व्या वर्षी नवी मुंबईकरांवर कोणताही नवीन कर लादण्यात आलेला नाही, या अहवालात २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी, त्यांचे शहराच्या विकासावरील परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
१७.४२ टक्क्यांची वाढ
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ६,७०४ कोटी ४३ लाख रुपयांचा या अर्थसंकल्प गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाचे मूळ आकारमान ५,७०९.९५ कोटी रुपये होते, म्हणजेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १७.४२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ शहरात होणारे नवीन गृहप्रकल्प, जमिनींच्या वाढलेल्या किमती आणि वसुलीच्या वाढीव उद्दिष्टांमुळे शक्य झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
