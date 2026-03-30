मुंबईत रिपब्लिकन पक्षाचे अस्तित्व आहे कुठे?
आठवले यांचा उद्विग्न सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः मुंबईत १९९२मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे १२ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापूर्वी मुंबईचे महापौरपदही रिपब्लिकन पक्षाला मिळाले होते. सध्या पक्षाचा एकही नगरसेवक निवडून येत नाही. पक्षाचे अस्तित्व कुठे आहे, असा उद्विग्न सवाल रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला देतानाच तरुणांना पक्षात प्राधान्य देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
चेंबूर येथील फाईन आर्ट सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाच्या दक्षिण मध्य मुंबई जिल्ह्याच्या वतीने केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा सत्कार समारंभ आज आयोजित केला होता. त्या वेळी सत्काराला उत्तर देताना आठवले बोलत होते. या वेळी बौद्ध धम्मगुरू डॉ. राहुलबोधी महाथेरो यांचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या वेळी आठवले म्हणाले की, रिपब्लिकन पक्षाची देशभर घोडदौड सुरू आहे. नागालँडसारख्या राज्यात रिपब्लिकन पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले आहेत. मणिपूरमध्ये पक्षाला १७ टक्के मतदान झाल्याने पक्षाला मान्यता मिळाली. मुंबईत मात्र रिपाइंच्या उमेदवारांना मतदान मिळत नाही. अनेक वॉर्डांत आपला पाठिंबा नसला तरी मित्रपक्षाचे उमेदवार निवडून येतात. ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी चार पावले मागे येऊन तरुण पिढीला संधी दिली पाहिजे. दलित पँथरसारखी तरुणांची फौज उभी केली पाहिजे. सर्व समजाला सोबत घेऊन मुंबईत रिपब्लिकन पक्षाची पुनर्बांधणी करा, युती झाली नाही, तर स्वबळावर उमेदवार निवडून आणण्याची ताकद निर्माण करा, असे आवाहनही रामदास आठवले यांनी या वेळी केले. या सत्कार सोहळ्याला दक्षिण मध्य मुंबईतील मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
