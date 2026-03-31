निर्बंधामुळे शेतकरी, व्यवसायिक अडचणीत.

शेतकरी, लघु व्यावसायिक अडचणीत
पेट्रोल-डिझेलच्या मुक्त विक्रीवरील निर्बंधांचा परिणाम
तारापूर, ता. ३१ (बातमीदार) ः पेट्रोल-डिझेलबाबतच्या अफवांमुळे जिल्हा प्रशासनाने पेट्रोल, डिझेलच्या मुक्त विक्रीस निर्बंध आणले आहेत, पण या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच लघु व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत.
आखाती देशातील युद्धामुळे भारतामध्ये इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या शक्ततेमुळे नागरिकांनी पेट्रोलपंपावर पेट्रोल, डिझेल खरेदीसाठी मोठी गर्दी केली होती. पालघर जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोलपंपांवर इंधन खरेदीसाठी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. जिल्ह्यात इंधनाचा कोणत्याही प्रकारे तुटवडा नसल्याचे प्रशासनाला जाहीर करावे लागले. पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या ज्वलनशील पदार्थाची मुक्त विक्रीतून अनुचित घटना घडण्याची शक्यतेमुळे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी बाटली, कॅनमध्ये सुटे स्वरूपात इंधन देण्यास निर्बंध जारी केले, पण या निर्णयानेमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, वीटभट्टी व्यावसायिक, जेसीबी, पोकलेन मालक, जनरेटर व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. शेतकरी तसेच वीटभट्टी मालकांसाठी व्यवसायासाठी लागणारे डिझेल मिळत नसल्याने व्यवसाय करणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने निर्बंध शिथिल करावे, अशी मागणी केली आहे.
