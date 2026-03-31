गिरणगावातून नाटककार राघवकुमार, तर कथालेखक काशिनाथ माटल कवी नारायण सुर्वे पुरस्काराने सन्मानित

नाटककार राघवकुमार यांचा सन्मान
कथालेखक काशिनाथ माटल यांचाही गौरव
शिवडी, ता. ३१ (बातमीदार) : स्वामीराज प्रकाशनच्या वतीने मराठी भाषा संवर्धनासाठी मागील काही वर्षांपासून ‘आठव दिवस’ साजरा करण्याची संकल्पना राबवली गेली. त्याच कार्याचा एक भाग म्हणून प्रकाशनाने ख्यातनाम साहित्यिक नारायण सुर्वे स्मृतिप्रीत्यर्थ दोन दिवसीय सुर्वे मास्तर अध्याय दुसरे, साहित्य संमेलन प्रभादेवीच्या पु. ल. देशपांडे लघु सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते.
राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते नुकतेच या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले. या संमेलनामध्ये नाट्यलेखक, दिग्दर्शक के. राघवकुमार यांना संमेलनाचे अध्यक्ष केदार शिंदे यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या वेळी व्यासपीठावर नगरसेवक किरण तावडेही उपस्थित होते. तसेच अभिनेते प्रमोद पवार, संस्थेचे सर्वेसर्वा रजनीश राणे इत्यादी उपस्थित होते.
संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी नाटककार विजय टाकळे यांच्या हस्ते प्रसिद्ध कथालेखक काशिनाथ माटल यांचा सत्कार करण्यात आला, तर ‘ गांधी टॉल्क’ या हिंदी चित्रपटाचे दिग्दर्शक किशोर बेळेकर यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. संमेलनात अनेक कलावंतांचाही सन्मान करण्यात आला.
