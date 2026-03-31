माटगाव अपघात प्रकरणी वर्षानंतर गुन्हा दाखल

माटगाव अपघातप्रकरणी वर्षानंतर गुन्हा दाखल
तारापूर बातमीदार
वाणगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील माटगाव परिसरात वर्षभरापूर्वी घडलेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी तब्बल वर्षभरानंतर आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ मार्च २०२५ला सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास धापशीपाडा, माटगाव येथे सुरेश रामजी भोनर हे सायकलवरून वाणगावच्या दिशेने जात असताना जयवंत माच्छी (रा. माटगाव) याने आपल्या ताब्यातील इलेक्ट्रिक मोटारसायकल (एमएच-४८ / सीएन २३९१) भरधाव वेचालवत त्यांच्या सायकलला मागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात भोनर हे रस्त्यावर कोसळून त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली तसेच डाव्या पायाला फ्रॅक्चर झाले.
अपघातानंतर त्यांना तत्काळ वाणगाव येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी डहाणू येथील सेवा नर्सिंग होम या खासगी दवाखान्यात हलविण्यात आले. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ६ मार्च २०२५ला मध्यरात्री त्यांना वापी (गुजरात) येथील सीटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असतानाच १३ मार्च २०२५ला पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, अपघातानंतर आरोपीने तक्रारदारास पोलिसांत तक्रार न करण्याची विनंती करीत सर्व उपचार खर्च उचलण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल होण्यास विलंब झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी तक्रारदार संगीता मंगळ्या कडू ऊर्फ संगीता नंदकिशोर भगत यांच्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहिता कलम तसेच मोटार वाहन गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. वाणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.