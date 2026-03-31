मुंबई

डहाणू बीच स्वच्छता मोहीम यशस्वी

Published on

डहाणू किनाऱ्यावर स्वच्छतेचा जागर
कासा (बातमीदार)ः सिंधू निवृत्ती बहुउद्देशीय फाउंडेशन अंतर्गत कार्यरत दीप अकॅडमी पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील विद्यार्थ्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत डहाणू किनारा येथे स्वच्छता मोहीम राबवली. या उपक्रमात प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत किनाऱ्यावर साचलेला प्लऍस्टिक कचरा, पाण्याच्या बाटल्या तसेच परिसर स्वच्छ केला. या मोहिमेद्वारे पर्यावरण संवर्धनासोबतच स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश देण्यात आला. या मोहिमेमुळे किनारा परिसर स्वच्छ झाला असून स्थानिक नागरिकांनी उपक्रमाचे कौतुक केले.

