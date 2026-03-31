परप्रांतीय कामगारांची चलबिचल
सिलिंडर मिळत नसल्याने घरी परतण्याच्या मनःस्थितीत
वाडा, ता. ३१ (बातमीदार)ः वाडा तालुक्यात सिलिंडरची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. या परिस्थितीमुळे औद्योगिक वसाहतींमध्ये काम करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांना स्वयंपाक बनवणे कठीण झाल्याने अनेकांनी घरी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इराण-अमेरिका युद्धाचे पडसाद सर्वत्र उमटत आहेत. देशभरात गॅसची टंचाई निर्माण झाली असून, राज्यातही त्याचा परिणाम जाणवत आहे. वाडा तालुक्यातही ५,१९ किलो वजनाचे सिलिंडर मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या कंपन्यांमधील परप्रांतीय कामगार अडचणीत सापडला आहे. अनेक कामगार भाड्याने खोली घेऊन राहत असून, पूर्वी सिलिंडर मिळण्यात अडचणी येत नव्हत्या, पण युद्धामुळे आता परिस्थिती अधिक भयावह झाल्याने स्वयंपाक करण्याचा प्रश्न सतावत आहे. त्यामुळे शेकडो कामगार घरचा रस्ता धरण्याच्या मनःस्थितीत आहेत.
उद्योजकांमध्ये भीती
परप्रांतीय कामगार गावाला गेले, तर उद्योगांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कंपन्याही बंद पडतील, अशी भीती उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे कंपनीचे मालक आता गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
