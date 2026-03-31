पथविक्रेता निवडणुकीच्या निकालांची घोषणा
विरार, ता.३१(बातमीदार)ः वसई-विरार शहर महापालिका अंतर्गत नगर पथविक्रेता समिती सदस्यांसाठी रविवारी मतदान झाले होते. या मतदान प्रक्रियेत २,५०१ मतदारांनी दिलेल्या मतांच्या जोरांवर पाचजण विजयी झाले आहेत.
मतमोजणी प्रक्रियेअंती सर्वसाधारण (पुरुष) संवर्गातील २ जागांकरिता झालेल्या निवडणुकीत आकाश गुप्ता ८२५, नीलेश तेलंगे ५७९ मते मिळवून विजयी झाले. सर्वसाधारण (महिला राखीव) संवर्गातील जागेसाठी रुपाली पवार यांना १,०६३ मते मिळाली. तसेच इतर मागास वर्ग संवर्गात राजन म्हात्रे १,२६१ मतांमी विजयी झाले. तत्पूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केवळ संतोष वनमाळी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. तसेच अ.ज., अल्पसंख्याक व दिव्यांग महिला राखीव प्रवर्गासाठी अर्ज आले नसल्याने निवडणूक झाली नाही.