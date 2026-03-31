मुंबई

परिवर्तन पॅनलचा दणदणीत विजय

बोईसर (वार्ताहर): किराट विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादितच्या निवडणुकीत परिवर्तन पॅनलला कौल मिळाला असून तब्बल आठ उमेदवार विजयी झाले. या निकालामुळे सोसायटीत बदलाची नांदी झाल्याचे मानले जात आहे. विजयी उमेदवारांमध्ये अधिकारी भूषण हिराजी, अधिकारी संजय मोहनराव, आंबेकर प्रितम रवींद्र (सर्वसाधारण व इतर मागास प्रवर्ग), गवली सुभाष वामन, पावडे जगदीश वामन, वरठा गणेश सुकऱ्या (अनुसूचित जाती/जमाती) तसेच आंबेकर रंजना रविंद्र (राखीव महिला) यांचा समावेश आहे. यावेळी विजयानंतर परिवर्तन पॅनलच्या विजयी उमेदवारांनी पारदर्शक कारभार, सोसायटीच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

