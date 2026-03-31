सिलिंडरसाठी एआयएमआयएमचे आंदोलन
विरार, ता.३१ (बातमीदार)ः वसई-विरार शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वितरणातील गोंधळाविरोधात एआयएमआयएमने ठिय्या आंदोलन केले. शासन-प्रशासनाकडून गॅसची कोणतीही कमतरता नसल्याचे सांगताना प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्य सिलिंडर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काही गॅस एजन्सी, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. तसेच वसई-विरारमधील सर्व गॅस एजन्सींची सखोल चौकशीची मागणी देखील केली आहे. याच अनुषंगाने अम्मार अब्दुल्लाह पटेल यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शहर युवा अध्यक्ष मुस्तफा उद्दीन, इकबाल शेख, गुलजार शेख, कारी हनीफ, मतीन भाई उपस्थित होते.