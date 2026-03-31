मंत्र्या पाठोपाठ आता महापौर उपमहापुरांच्या जनता दरबाराचे आयोजन

आता महापौर-उपमहापौरांचा जनता दरबार
विरार, ता. ३१ (बातमीदार) : राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार यांचे जनता दरबार सातत्याने होताना आपण पाहिले आहे, परंतु आता प्रथमच महापौर अजीव पाटील आणि उपमहापौर मार्शल लोपीस यांच्या जनता दरबाराचे आयोजन नालासोपारा येथे करण्यात आले आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या विविध तक्रारी, समस्या व सूचना महापौर व उपमहापौर यांच्या दालनात प्राप्त होत आहेत. नागरिकांच्या या तक्रारी व समस्यांवर त्वरित कार्यवाही होण्याच्या अनुषंगाने प्रभाग समितीनिहाय त्या-त्या प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रात टप्प्याटप्याने ‘जनता दरबाराचे’ आयोजन करण्याचा निर्णय महापौर अजीव पाटील व उपमहापौर मार्शल लोपीस यांनी घेतला आहे. त्या अनुषंगाने प्रभाग समिती ‘बी’ विरार पूर्व अंतर्गत बुधवारी (ता. १) सकाळी ११ वाजता पुजारी हॉल, प्रगती नगर, नालासोपारा (पूर्व) येथे महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जनता दरबार’ आयोजित करण्यात आला आहे. या ‘जनता दरबारात’ नागरिकांच्या तक्रारी व समस्यांचे निवारण तत्काळ होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेचे सर्व अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. तरी प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील नागरिकांनी या जनता दरबारास उपस्थित राहून आपल्या तक्रारी व समस्यांचा निपटारा करून घ्यावा व महापालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन पालिकेमार्फत करण्यात आले आहे.
