विरोधी पक्ष नेत्यांची खारघरला भेट

विरोधी पक्षनेत्यांची खारघरला भेट
जाणून घेतल्या नागरिकांच्या समस्या
खारघर, ता. ३१ (बातमीदार) : खारघरमध्ये ‘विरोधी पक्षनेता जनतेच्या दारी’ उपक्रम अरविंद म्हात्रे यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. यानुसार नागरिकांच्या समस्या थेट त्यांच्या दारात जाऊन जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. याप्रसंगी नगरसेवक हरेश केनी, तुषार पाटील, शिवसेनेचे कैलास पाटील, नगरसेविका लीला कातकरी, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. स्वप्नील पवार उपस्थित होते.
या उपक्रमाअंतर्गत खारघर प्रभाग क्रमांक तीनमधील सेक्टर ३४ आणि ३५ परिसरात अरविंद म्हात्रे यांनी भेट दिली व स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. खारघर सेक्टर ३० ते ३६ परिसर या भागात सिडकोने उद्यान, मैदानसाठी भूखंड राखीव ठेवले होते. मात्र, विकसित केले नाही. तसेच या परिसरात अनेक वर्षांपासून पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. यासंदर्भात रहिवाशांनी अनेक वेळा सिडको प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केले. मात्र, आश्वासनापलीकडे काही मिळाले नाही. अरविंद पाटील यांनी परिसरात भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. वसाहतीमधील रस्त्यांची दुरवस्था, स्वच्छतेचा अभाव, सार्वजनिक सुविधांशी संबंधित अनेक प्रश्न नागरिकांनी मांडले. काही ठिकाणी नाल्यांची साफसफाई नियमित होत नसल्याने दुर्गंधी आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली. यासंदर्भात संबंधित विभागांशी समन्वय साधून तातडीने प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन म्हात्रे यांनी दिले.
खारघर सेक्टर ३४ व ३५ मधील पालिकेच्या आरोग्य केंद्रात रुग्णास सर्व सुविधा उपलब्ध व्हावे. तसेच परिसरातील पाणी समस्येसंदर्भात पालिकेच्या आयुक्त, सिडको अधिकारी आणि महापौर नितीन पाटील यांच्याशी संपर्क साधून समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. पाणीप्रश्न या विषयावर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे.
- अरविंद पाटील, विरोधी पक्षनेता, पनवेल महापालिका
