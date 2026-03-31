रामशेठ ठाकूर अमृत महोत्सवानिमित्त ‘रामपर्व’ सोहळा उत्साहात;

‘रामपर्व’ सोहळा उत्साहात
राम ठाकूर अमृत महोत्सवानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम
पनवेल, ता. ३१ (बातमीदार) ः राम ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित ‘रामपर्व’ सोहळा गव्हाण-कोपर येथील श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय व ज. आ. भगत ज्युनियर कॉलेजच्या वतीने मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत परिसरात उत्सवाचे वातावरण निर्माण केले.
‘रामपर्व’ अंतर्गत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उपस्थितांची मने जिंकली. विद्यार्थ्यांनी नृत्य, संगीत, नाट्य आणि भजन सादर करत ठाकूर यांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण प्रसंगांचे प्रभावी सादरीकरण केले. यावेळी त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक कार्याचा गौरव करण्यात आला. माजी विद्यार्थी आणि सहकाऱ्यांनीही आपल्या आठवणींना उजाळा देत कृतज्ञता व्यक्त केली. या सोहळ्यात राम ठाकूर यांचा विशेष सत्कार केला. प्रमुख पाहुण्यांमध्ये शकुंतला ठाकूर, जे. एम. म्हात्रे, अरुण भगत, महेंद्र घरत, माजी कसोटीपटू निलेश कुलकर्णी यांचा समावेश होता. सूत्रसंचालन सागर रंधवे व दर्शना माळी यांनी केले. स्थानिक स्कूल कमिटी, माजी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या सहकार्यामुळे हा सोहळा संस्मरणीय ठरला.