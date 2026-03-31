रानवली शाळेत खाद्यमहोत्सव

रानवली शाळेत खाद्य महोत्सव
श्रीवर्धन, ता. ३१ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन येथील रायगड जिल्हा परिषद मराठी शाळेत शनिवारी (ता. २८) खाद्य महोत्सव झाला. जंक फूडला आळा बसण्यासाठी आणि कमी खर्चात मुलांना पौष्टिक खाद्य कसे उपलब्ध करून देता येईल व आर्थिक व्यवहार कसे करावे या उद्देशाने शाळेच्या आवारात पालकांनी ३० खाद्य स्टॉल उभारले होते. स्टाॅलवर मोदक, रवा लाडू, मेथी लाडू, शेंगदाणा लाडू, कडधान्य भेळ, इडली हे पदार्थ पालकांनी ठेवले होते. त्याची विक्री विद्यार्थ्यांनी केली. नफा-तोटा, खरेदी-विक्री याचा प्रत्यक्ष अनुभव या वेळी विद्यार्थ्यांनी घेतला.
याप्रसंगी उत्कृष्ट पाककृती बनवणाऱ्या पाच महिलांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. यात दीपाली पालवे, सानिका मांडवकर, वेदिका मांडवकर, ताई कांबळे व प्रियांका पोतदार यांचा समावेश होता. या वेळी सामाजिक कार्यकर्ते राजू जाधव यांनी छत्तीस विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट जाकीटचे वाटप केले. तसेच २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शंभर टक्के उपस्थित असलेल्या अकरा विद्यार्थ्यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. हा गौरव ग्रामपंचायत सदस्य समीर फोपलनकर यांचे सौजन्याने करण्यात आला.
या वेळी रानवली सरपंच ग्रामपंचायत सुरेश मांडवकर, पंचायत समिती उपसभापती पूजा शिंदे, पंचायत समिती सदस्य अस्मिता चोरगे, माजी सभापती बाबुराव चोरगे, सामाजिक कार्यकर्ते राजू जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य समीर फोपंलनकर, पत्रकार संदीप लाड, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा कुणाला अडखळे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
