प्रत्येक वॉर्डमध्ये समाजमंदिर मोफत उपलब्ध करा

उल्हासनगर, ता. ३१ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिकेच्या महासभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान नगरसेवक महेश सुखरामाणी यांनी जनहिताशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे ठामपणे मांडत समाजमंदिरांच्या वापराबाबतच्या अडचणींवर लक्ष वेधले. त्यांनी शहरातील समाजमंदिरांच्या वापरासाठी नागरिकांकडून आकारण्यात येणारे ५०० रुपयांचे शुल्क पूर्णपणे रद्द करून ही सुविधा सर्वांसाठी मोफत देण्याची मागणी केली.
हे शुल्क गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी आर्थिक ओझे ठरत आहे. त्यामुळे त्यांना सामाजिक व कौटुंबिक कार्यक्रम आयोजित करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. यासोबतच, प्रत्येक नगरसेवकाच्या वॉर्डमध्ये किमान एक समाजमंदिर मोफत उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच सभागृहाची सुविधा मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. समाजमंदिरासारख्या मूलभूत सुविधांकडे प्रत्येक नागरिकाचा हक्क म्हणून पाहिले जावे, असे सांगत आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांना या संदर्भात ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सन्मानाने सामाजिक कार्यक्रम करता यावेत, यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या सर्व मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंतर सुखरामाणी यांनी केली.
समाजमंदिरांत दवाखाने सुरू
चर्चेदरम्यान त्यांनी आपल्या वॉर्डमधील परिस्थितीही मांडली. नगरसेवक निधीतून सात समाजमंदिरे उभारण्यात आली असली तरी नारायणदास हॉलवगळता इतर ठिकाणी महापालिकेचे दवाखाने सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना सामाजिक कार्यक्रमांसाठी हॉल उपलब्ध होत नसून, मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
