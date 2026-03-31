भारतीय माथाडी कामगार संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्ष पदी

माथाडी कामगार संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षपदी प्रभुदास भोईर
कामगार चळवळीला नवे बळ मिळण्याची शक्यता
पनवेल, ता.३१ (बातमीदार) : अखिल भारतीय माथाडी कामगार संघटना तसेच अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाच्या वतीने प्रभुदास भोईर यांची अनुक्रमे रायगड जिल्हाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र (नवी मुंबई) सचिव या महत्त्वपूर्ण पदांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघटनेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यांच्या निवडीमुळे कामगार चळवळीला नवे बळ मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी पत्राद्वारे ही नियुक्ती जाहीर केली. या पत्रात भोईर यांच्यावर कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्याबरोबरच त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत, कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सक्षम कार्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
भोईर यांच्या नियुक्तीमुळे विशेषतः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील कामगारांच्या समस्या मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर नितीन पाटील तसेच उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
