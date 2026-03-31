ठाणे, थोडक्यात बातम्या
रिक्षा चोरीला
ठाणे : श्रीनगर येथे राहणारे रिक्षाचालक शिवाजी कावळे (६०) यांची श्रीनगर अयप्पा सर्कलजवळ येथे सार्वजनिक रोडकडेला पार्क केलेली रिक्षा चोरीला गेल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २७) समोर आली. याप्रकरणी श्रीनगर पोलिस ठाण्यात अनोळखी चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा
ठाणे : वागळे इस्टेट परिसरात सुरू असलेल्या तीन पत्ती जुगारावर पोलिसांनी छापा टाकून पाच जणांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईत रोख रक्कम व जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. सोमवारी (ता. ३०) सायंकाळी ६ वाजता नितीन कंपनी नाका येथील तिजादिप प्लाझा इमारतीच्या तळमजल्यावरील घर क्रमांक ७ येथे ही कारवाई करण्यात आली. विष्णू महाडीक, शशिकांत बेहरा, तुकाराम नरे, तुकाराम नामवाड हे जुगार खेळताना, तर महेश वाघूळकर हा जुगार खेळविताना आढळून आला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक हजार ९३० रुपयांची रोख रक्कम व जुगाराचे साहित्य जप्त केले. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता
ठाणे : मैत्रिणीकडे जाऊन येते सांगून गेलेली वागळे इस्टेट परिसरातील एक १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी गायब झाली आहे. तिचा शोध घेऊन ही ती मिळून न आल्याने तिला कोणीतरी फूस लावून पळवून नेल्याप्रकरणी तिच्या मामाने दिलेल्या तक्रारीनुसार अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. २९) घडली आहे. याप्रकरणी श्रीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
