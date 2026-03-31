परवाना नसलेल्या चालकामुळे वाहतूक खोळंबा; टेम्पोचालकाविरोधात गुन्हा

टेम्पोचालकामुळे वाहतूक खोळंबा
परवाना नसलेल्या चालकाविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : कोपरी येथील आनंदनगर नाका परिसरात परवाना नसलेल्या टेम्पोचालकामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी कोपरी पोलिसांनी चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोपरी शहर वाहतूक शाखेतील पोलिस शिपाई विनोद चोरगे हे सोमवारी (ता. ३०) सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत आनंदनगर नाका येथे कर्तव्यावर होते. रात्री सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास नाशिक-मुंबई मार्गावरील कोपरी पुलाच्या चढणीवर एक टेम्पो बंद अवस्थेत उभा असल्याचे त्यांना आढळले. वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याने पोलिसांनी चालकाला आपले वाहन बाजूला घेण्यास सांगितले. मात्र, टेम्पोमधील डिझेल संपल्याचे सांगत चालकाने क्रेनद्वारे वाहन हटविण्यासही नकार दिला. या वेळी त्याने पोलिसांशी हुज्जत घालत उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यानंतर तपासादरम्यान चालकाकडे वाहन परवाना नसल्याचे उघड झाले. संबंधित चालक नसीम सदरुद्दीन खान (वय २२, रा. मानकोली, भिवंडी) हा गेल्या वर्षभरापासून परवान्याशिवाय वाहन चालवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. वाहनाची कागदपत्रे वैध असली तरी चालकाकडे गाडी चालवण्याचा परवाना नव्हता. तसेच अपुऱ्या इंधनामुळे वाहन रस्त्यात उभे राहिल्याने वाहतूक कोंडी झाली. याप्रकरणी कोपरी पोलिस ठाण्यात चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, याबाबत पुढील तपास सुरू आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
