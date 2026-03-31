माजी आमदार सुभाष भोईर यांच्या लोकसेवा कार्यालयाचे उद्घाटन
डोंबिवली ता. ३१ : जनसंपर्क अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने नेकनीपाडा परिसरात माजी आमदार सुभाष भोईर यांच्या नवीन लोकसेवा कार्यालयाचे उद्घाटन नुकतेच संपन्न झाले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते या कार्यालयाचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. या उद्घाटन सोहळ्याला राजकीय क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांनी हजेरी लावली होती. यात प्रामुख्याने आमदार निरंजन डावखरे, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, माजी उपमहापौर राहुल दामले, माजी नगरसेवक महेश पाटील, सुनीता पाटील, मंदार टावरे, संतोष केणे, लक्ष्मण पाटील आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील, अजित शेट्टी यांच्यासह अनेक स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
हे लोकसेवा कार्यालय परिसरातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र ठरणार आहे. कार्यालयाच्या माध्यमातून विविध योजनांची माहिती आणि प्रशासकीय कामात मदत, स्थानिक नागरी समस्या मांडणे, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करणे आदी सुविधांवर भर दिला जाईल. या सोहळ्याला परिसरातील नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. "स्थानिक प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी हे कार्यालय उपयुक्त ठरेल," असा विश्वास या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला. या सुविधेमुळे आता नागरिकांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी धावपळ करावी लागणार नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.