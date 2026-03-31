घाटकोपरमध्ये गांज्यासह एकाला अटक

घाटकोपरमध्ये गांजासह एकाला अटक
घाटकोपर, ता. ३१ (बातमीदार) ः घाटकोपर परिसरात अमली पदार्थविरोधी मोहिमेला गती देत पंतनगर पोलिसांनी १९७ ग्रॅम गांजासह एका आरोपीला अटक केली आहे. पंतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई सोमवारी (ता. ३०) सायंकाळी ७:३५ वाजण्याच्या सुमारास मानखुर्द-घाटकोपर लिंक रोडवरील रायझिंग सिटी, पी.डब्ल्यू. मैदान परिसरात करण्यात आली. धारावीत राहणाऱ्या राम कृष्णा मुपणार (वय ५८) याला अटक करण्यात आली असून, त्याच्याकडून विक्रीसाठी ठेवलेला गांजा अंदाजे किंमत ६,००० रुपये तसेच २५० रुपये रोख रक्कम असा एकूण ६,२५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक जयवंत पवार आणि त्यांच्या पथकाने दोन पंचांच्या उपस्थितीत आरोपीची झडती घेतली असता हा प्रकार उघडकीस आला. ही संपूर्ण कारवाई पोलिस उपआयुक्त (झोन ७), सहाय्यक पोलिस आयुक्त घाटकोपर विभाग तसेच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लता सुतार व निरीक्षक अहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.