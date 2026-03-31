गोरगरीबांसाठी झटणारे व्यक्तिमत्वः काकोडकर
डॉ. जयंतराव पाटील यांच्या आठवणींना बोर्डीतउजाळा
बोर्डी, ता.३१(बातमीदार)ः ठाणे जिल्ह्याच्या पश्चिम भागाबरोबरच पूर्व भागातील गोरगरीब, आदिवासींच्या विकासासाठी जास्त लक्ष घातले पाहिजे, असा आग्रह डॉक्टर जयंतराव यांचा होता. बीएआरसीमध्ये काम करीत असताना त्यांच्याशी माझा सातत्याने संपर्क होता, असे प्रतिपादन डॉ. डॉक्टर अनिल काकोडकर यांनी बोर्डी येथील कार्यक्रमात केले.ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञ जयंतराव पाटील जन्मशताब्दी वर्ष शुभांरंभाच्या निमित्ताने ते बोलत होते.
कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी लोकनेते हितेंद्र ठाकूर, आमदार विनोद निकोले, माजी आमदार मुश्ताक अंतुले, वसई विरार महापालिकेचे महापौर अजीव पाटील, प्रथम महापौर राजीव पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक मिलिंद बोकील उपस्थित होते. माझ्या डहाणू विधानसभा मतदारसंघात सरकारी सेवेमध्ये फार कमी लोक आहेत. मात्र, शेती करून समाधानाने राहणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. परंतु चौथ्या मुंबईच्या अट्टाहासामध्ये येथील हिरवळ आणि शेती हरवेल काय? अशी भीती आमदार विनोद निकोले यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानावरून बोलताना लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांनी शासनाचा धोरणाचा भरपूर समाचार घेतला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या योजना आणून राज्याची आर्थिक व सामाजिक घडी विस्कळीत करणाऱ्या योजना घातक असल्याचे मत त्यांनी मांडले.