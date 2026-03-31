देवळी गावात ऑईस्टर मशरूम शेतीचा नवा आदर्श
किरण भोजने यांचा अभिनव उपक्रम
माणगाव, ता. ३१ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील देवळी गावातील भाजीपाला विक्रेते किरण भोजने यांनी आपल्या घरीच ऑईस्टर मशरूमची आधुनिक शेती सुरू करून एक आदर्श निर्माण केला आहे. ‘माऊली मशरूम फार्म’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे गावात शेतीतील नव्या संधींचे दालन खुले झाले आहे.
किरण भोजने यांनी कमी जागेत, कमी खर्चात आणि वैज्ञानिक पद्धतीने मशरूम उत्पादन करून चांगले उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग निवडला आहे. त्यांच्या या उपक्रमाची माहिती मिळताच देवळी ग्रामपंचायतचे सरपंच विनेश यशवंत डवळे, उपसरपंच तसेच ग्रामस्थांनी माऊली मशरूम फार्मला सदिच्छा भेट दिली. या वेळी त्यांनी मशरूम शेतीची पाहणी करून किरण भोजने यांचे कौतुक केले व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी अशा प्रकारचे पूरक व्यवसाय ग्रामीण भागातील युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून, रोजगारनिर्मितीसाठीही उपयुक्त असल्याचे मत व्यक्त केले. शेतीसोबत जोडधंदा म्हणून मशरूम शेतीकडे पाहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देवळी गावात सुरू झालेला हा ‘माऊली मशरूम फार्म’ भविष्यात इतर शेतकरी व युवकांसाठी प्रेरणास्थान ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
