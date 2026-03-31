सहकार बाजार ऐरोली शाखेतील वर्धापन दिन उत्साहात संपन्न होत आहे..

ऐरोली सहकार बाजारचा वर्धापन दिन उत्साहात
नवी मुंबई, ता. ३१ ः कळवा मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी संस्थेच्या सहकार बाजार ऐरोली शाखेचा ३० वा वर्धापन दिन सोमवारी (ता. ३०) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. गेल्या तीन दशकांपासून ग्राहकांच्या सेवेत असलेल्या या संस्थेने वर्धापन दिनानिमित्त विशेष सवलती आणि योजना जाहीर केल्या आहेत.
वर्धापन दिननिमित्त ३० मार्च ते २० एप्रिल या कालावधीमध्ये तुरडाळ, मुगडाळ, चनाडाळ, गहू आणि जुने-नवीन तांदूळ स्वस्त दारात उपलब्ध करण्यात येत आहे. तसेच, या कालावधीमध्ये ग्राहकांना लकी ड्रॉ कूपनमध्ये आकर्षक बक्षीस देणार आहेत. तरी या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचे आवाहन माजी चेअरमन नारायण गावंड, रमेश बांगर यांनी केले आहे.