महिलेला अश्लील मेसेज व व्हिडिओ कॉल करून त्रास देणाऱयाचा पोलिसांकडून शोध सुरू

महिलेला अश्लील मेसेज व व्हिडिओ कॉल करणाऱ्या आरोपींविरोधात गुन्हा
पनवेल, ता. ३१ (वार्ताहर) : पैसे परत मागितल्याच्या रागातून एका ३७ वर्षीय महिलेला अश्लील मेसेज आणि व्हिडिओ कॉल करून त्रास देणाऱ्या सूरज जोशी याच्यावर कामोठे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस सध्या या आरोपीचा शोध घेत आहेत.
सूरज जोशी हा चेंबूर येथे तर पीडित महिला कामोठे येथे राहण्यास आहेत. पीडित महिला या कामोठे येथील कार्यालयामध्ये कार्यरत असताना, त्यांनी सूरज जोशी याला ग्राहकांचे पैसे परत करण्याबाबत फोन केला होता. याचाच राग धरुन आरोपीने पीडितेला फोनवर अश्लील शिवीगाळ केली. १५ फेब्रुवारी देखील या आरोपीने रात्रीच्या वेळी पीडित महिलेला व्हिडिओ कॉल केला होता. तसेच, शनिवारी २८ मार्च ते २९ मार्च या कालावधीत पीडित महिलेच्या मोबाईलवर अश्लील संदेश पाठवले. या कृत्यांमुळे त्रस्त झालेल्या पीडित महिलेने अखेर कामोठे पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपी सूरज जोशी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन त्याचा शोध सुरु केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमल बिडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे.