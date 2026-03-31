कोपरखैरणेत पाणी वितरणाच्या धंद्याआड अमली पदार्थाची तस्करी

अमली पदार्थप्रकरणी दोघांना अटक
टास्क फोर्सची कोपरखैरणेत धडक कारवाई
नवी मुंबई, ता. ३१ (वार्ताहर) : कोकण कृती विभागाच्या अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने कोपरखैरणे परिसरात कारवाई करत एमडी या अमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. मोहम्मद फैज अली खान (२४) आणि अल्ताफ मुन्ना शेख (२५) अशी त्यांची नावे असून, टास्क फोर्सने त्यांच्याजवळ असलेला ११ लाख ६० हजार रुपये किमतीची एमडी (मेफेड्रोन) या अमली पदार्थांची भुकटी जप्त केली आहे. विशेष म्हणजे यातील एक तरुण पाणी वितरण करण्याच्या धंद्याआड अमली पदार्थांची तस्करी करीत असल्याचे तपासात आढळले आहे.
कोकण कृती विभागाचे अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्समधील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उदयसिंग काळे व त्यांचे पथक २९ मार्चला पहाटे कोपरखैरणे परिसरात गस्त घालत असताना सेक्टर-९ येथून रेल्वे स्थानककडे जाणाऱ्या मार्गावर मोहम्मद फैज अली खान आणि अल्ताफ मुन्ना शेख हे दोघे संशयास्पदरीत्या हालचाली करताना आढळले. टास्क फोर्सच्या पथकाने दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्या जवळ ५८ ग्रॅम वजनाची एमडी पावडर आढळली.
त्यामुळे टास्क फोर्सच्या पथकाने या दोघांविरोधात कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात एनडीपीएसनुसार गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली. तसेच त्यांच्याजवळ सापडलेले ११ लाख ६० हजार रुपये किंमतीची एमडी पावडर, दोन मोबाईल फोन असा १२ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. न्यायालयाने या दोन्ही आरोपींना २ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. यातील मोहम्मद फैज हा कोपरखैरणे भागात स्वच्छ पाण्याचे कॅन वितरण करण्याचे काम करत होता. या व्यवसायाच्या आडून तो अमली पदार्थाची विक्री करत असल्याचे तपासात आढळले आहे.
दोघांवर यापूर्वी खुनाचे गुन्हे दाखल
या कारवाईत अटक करण्यात आलेले दोन्ही आरोपी मित्र असून, दोघेही वेगवेगळ्या खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. या हत्या प्रकरणात दोघेही जेलमध्ये असताना, त्यांची चांगली मैत्री झाली होती. मोहम्मद फैज हा अमली पदार्थाची विक्री करत असल्याची माहिती अल्ताफ मुन्ना याला होती. अल्ताफकडे अमली पदार्थाची कुणी मागणी केल्यास तो मोहम्मद फैज याच्याकडून अमली पदार्थ घेऊन तो विक्री करत असल्याचे तपासात आढळले आहे.
