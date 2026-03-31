मुंबईच्या विकासाची गती वाढविणार
नवनिर्वाचित आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा ठाम विश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : ‘शहरासाठी चांगले कामे करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. सुदैवाने महापालिकेच्या कामकाजाची मला पूर्ण माहिती आहे. अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने चांगले काम करून मुंबईच्या विकासाची गती वाढविणार आहे.’ असा ठाम विश्वास महापालिकेच्या नवनिर्वाचित आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी पदभार स्वीकारताना व्यक्त केला.
मुंबई महापालिका मुख्यालयात नवनियुक्त पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना मावळते पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या हस्ते पालिका मुख्यालयात पदभार स्वीकारला. याप्रसंगी आयुक्त भिडे यांनी सांगितले की, ‘मुंबई महापालिका नागरिकांना पायाभूत सुविधा देत असते. मुंबई शहरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच वाहतूक व्यवस्था महिलांसाठी सुरक्षित ठरलेली आहे. मुंबईत नोकरी करणाऱ्या महिलांची प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यांचे जीवनमान अधिकाधिक चांगले करण्यासाठी आणि त्यांना सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी मी नक्कीच प्रयत्न करीन.’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रशासनामध्ये प्रशासकीय अधिकारी नेहमीच लोकप्रतिनिधींसोबत काम करतो. मधल्या काळामध्ये दीर्घकाळ प्रशासक होते. मात्र, कोविड कालावधीतही पालिकेच्या बैठका होत होत्या. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयामुळेच चांगले काम होऊ शकते. लोकप्रतिनिधी कामाचा अनुभव आहे. लवकरच नालेसफाईचा आढावा घेऊ आणि जास्तीतजास्त चांगले काम करण्याचा प्रयत्न करू, असेही आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या.
माझ्या आयुक्तपदाच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात मला मुंबई महापालिकेतील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे चांगले सहकार्य मिळाले. त्यामुळे मला लोकांपर्यंत पोहोचता आले. विकासकामे करता आली. आता मुंबईच्या विकासाची पताका अधिक उंचावत राहो.
भूषण गगराणी, मावळते आयुक्त, मुंबई महापालिका
